AC/DC, un retour gagnant mais en courant alternatif

C’est un événement dans le milieu du rock. AC/DC a publié ce vendredi un nouvel album baptisé « Power Up ». Le groupe de rock australien n’avait plus sorti de disque depuis 2014. La nouvelle galette d’AC/DC se veut un hommage à Malcom Young, décédé en 2017, et remplacé par son neveu Stevie Young à la guitare rythmique. « Power Up » compte 12 titres pour une durée de 36 minutes. Le disque a été enregistré en août et septembre 2018. François Comte nous fait découvrir le nouvel album d’AC/DC :