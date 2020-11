Multinationales responsables : quel impact dans le Jura ?

Acceptez-vous l’initiative populaire « entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement ? » : la question à laquelle les Suisses devront répondre dans les urnes le 29 novembre. Si le texte est accepté, les firmes suisses devront répondre des dommages causés par elles et leurs filiales dans notre pays et à l'étranger, en matière de droits humains et de normes environnementales.





« Les PME horlogères ne sont pas menacées »

Des sanctions existent déjà en matière de droit pénal, concernant notamment le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. Il est temps d'agir dans le domaine civil, selon les partisans du texte. Les entreprises jurassiennes ne seraient pas concernées par ces nouvelles obligations, selon l’explique Anne Seydoux-Christe, ancienne conseillère aux Etats PDC jurassienne et favorable à l’initiative.