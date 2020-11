Focus sur la photographie dans l’Arc jurassien au tournant du XXe siècle

On peut être biologiste, passionné d’ornithologie et de chauves-souris et se plonger dans un travail de recherche historique autour de la photographie dans la région. C’est dans cette aventure que s’est lancé Jean-Daniel Blant. Ce Neuchâtelois retraité est l’auteur d’un ouvrage récemment publié aux éditions Alphil : « Chez le photographe, les photographes portraitistes dans l’Arc jurassien 1840-1920 ». Le livre est déjà en librairie.

C’est en faisant des recherches sur les naturalistes de la région que Jean-Daniel Blant s’est pris d’affection pour ces vieux bouts de papier chargés d’histoire et de personnalités. Après avoir également retrouvé de vieux albums de photos de sa famille, il s’est convaincu de l’importance de conserver ces archives de la vie ordinaire.

Grâce aussi à certains fonds d’institutions (de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds notamment), l’exposition retrace l’évolution technique de la photo dans la région. Celle-ci prend son essor dès 1840 avec l’invention à Paris du daguerréotype, par un certain Monsieur Daguerre. Réservée alors principalement aux élites car onéreuse, la photographie s’est progressivement émancipée avec la question du négatif. L’invention du format en cartes de visite a été déterminante dans le développement de cet outil. Le travail de Jean-Daniel Blant s’arrête dans les années 1920, époque où la photographie amateur fait ses premiers pas.

L’ouvrage de près de 300 pages est richement illustré de différentes photos issues de photographes de tout l’Arc jurassien. À noter qu’une exposition sera inaugurée à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds dès sa réouverture. /lre