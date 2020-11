Gros choc frontal entre Goumois et Saignelégier

Un automobiliste a dû être désincarcéré ce mercredi matin suite à un accident de la route spectaculaire qui a impliqué quatre véhicules entre Goumois et Saignelégier. Peu avant l’intersection des Pommerats vers 6h40, l’une des voitures a effectué un dépassement inapproprié en franchissant une ligne blanche, provoquant un choc frontal avec un automobiliste qui arrivait en sens inverse. Le véhicule fautif a terminé sa course dans un pâturage en contrebas de la route. Sous l’effet du choc, l’autre véhicule impliqué dans la collision est venu heurter une quatrième voiture. C’est le conducteur de cette dernière qui a été désincarcéré et pris en charge par les ambulanciers. Les autres automobilistes ont pu quitter les lieux après une simple auscultation tandis que la route a été fermée durant plus de trois heures. /comm-jpi