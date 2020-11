Subvention adoptée pour le Théâtre du Jura

Le Théâtre du Jura enregistre un nouveau soutien de la part du Parlement. Le législatif cantonal a accepté mercredi par 55 « oui » et une abstention un crédit de 4 millions de francs destiné à financer le fonctionnement de la future infrastructure entre 2021 et 2023. Le Théâtre du Jura pourra ainsi compter sur la somme d’un million pour l’an prochain et 1,5 million pour chacune des deux années suivantes. Les montants sont légèrement moins importants que prévus. La somme totale constitue un plafond qui correspond au maximum aux deux tiers des fonds annuels levés par la Fondation pour le Théâtre du Jura auprès d’autres partenaires. La règle « un franc levé génère deux francs de l’Etat » est ainsi maintenue. Sauf imprévu sur le chantier, l’ouverture au public de la nouvelle salle pourra être maintenue en septembre 2021, voire en novembre de la même année, au plus tard. /fco