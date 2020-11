Trois défibrillateurs publics à Courroux

Des défibrillateurs publics disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à Courroux. La commune adhère au projet de la fondation RéaJura qui veut augmenter le taux de survie des arrêts cardiaques sur le territoire cantonal. Le réseau d’appareil doit permettre un accès rapide à la défibrillation par des personnes formées, appelées « premiers répondants », avant l’arrivée de l’ambulance. RéaJura prend en charge la maintenance et la récolte des données des défibrillateurs. Une soirée d’information et des séances de formation seront organisées ultérieurement. /comm-mmi