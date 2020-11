Un médecin anti-masque critiqué au Parlement

Le comportement et les déclarations d’un médecin jurassien face au Covid-19 suscitent des réactions au Parlement jurassien. Le député PS Ami Lièvre a dénoncé le praticien lors des questions orales ce mercredi matin. Il a indiqué que le médecin remettait en cause les mesures de lutte prises par le Gouvernement contre le Covid-19, notamment le port du masque, le dépistage systématique en cas de symptômes ou encore la mise en quarantaine. Le praticien a également pris la parole lors de la manifestation du 31 octobre à Delémont contre les mesures sanitaires. Ami Lièvre a demandé au Gouvernement s’il entendait intervenir. Dans sa réponse, le ministre de la santé a fortement regretté le comportement du médecin et a condamné certaines de ses pratiques, Jacques Gerber :