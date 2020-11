Le Parlement se prononcera sur l’initiative « Partis politiques : place à la transparence ! »

Le Parlement jurassien devra s’assurer de la conformité de l’initiative populaire « Partis politiques : place à la transparence ! ». Le Gouvernement a déjà constaté la validité du texte, et a adressé jeudi un message au législatif pour qu’il fasse de même. Cette initiative a été déposée en juillet dernier. Elle demande aux partis et autres formations politiques, aux comités de campagne et aux autres organisations participant à des votes et élections, de publier leurs comptes et leurs sources de financement. L’objectif poursuivi par l’initiative et les moyens que cette dernière demande à mettre en œuvre ont déjà été introduits dans la constitution d’autres cantons. De plus, l’Assemblée fédérale a accordé la garantie fédérale aux dispositions en question. L’initiative pourrait être mise en œuvre de manière à respecter les droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté de vote et la protection de la sphère privée.

Le Parlement devra se prononcer le 9 décembre sur ce dossier. /comm-cto