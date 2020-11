Les recommandations des partis jurassiens pour la votation du 29 novembre

Le peuple Suisse se prononcera sur deux initiatives le 29 novembre prochain. Et le premier constat que l’on peut faire, c’est que la polarisation gauche droite relevée par les différents sondages se vérifie partiellement dans le Jura.

Prenons tout d’abord l’initiative sur les entreprises responsables. Les Verts, le PS, le PCSI et le CS-POP recommandent le oui. Il s’agit avant tout de mettre l‘être humain, sa dignité et la préservation de l’environnement au centre. Du côté des opposants, seule l’UDC appelle à une large majorité à voter non. Pour le PLR, le PDC et les Verts libéraux, les avis sont plus nuancés. Pour le Parti libéral-radical, les objectifs sont louables et doivent être soutenus. En revanche la mise en application et l’impact sur notre économique posent de nombreuses questions. Le Parti démocrate-chrétien et les Verts libéraux laissent pour leur part la liberté de vote concernant cet objet.

Pour la seconde initiative « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre », les recommandations sont plus claires. Le PLR, le PDC, l’UDC ainsi que les Verts libéraux s’y opposent fermement. Une initiative qui sera sans effet sur la paix dans le monde et qui va affaiblir la place économique suisse. Ses opposants la jugent même dangereuse pour nos PME. À gauche au contraire, l'initiative fait l’unanimité. Les Verts, le PCSI, le PS et le CS-POP voient dans ce texte un pas en avant en faveur d’une politique de paix et de désarmement. Il s’agit également de respecter le principe de neutralité si cher à la Suisse. /ami