Porrentruy passe au rouge

Un budget dans le rouge qui passe la rampe. Jeudi soir, le Conseil de ville de Porrentruy a accepté la mouture 2021 du budget. Il prévoit un large déficit de près de 2,2 millions de francs. Tout comme l’an dernier, la réforme fiscale des entreprises, la RFFA, a plombé les recettes fiscales de la ville. Mais cette année, la crise sanitaire liée au coronavirus a également pesé dans la balance. Selon les estimations, ce sont près de 3 millions de francs de recettes fiscales qui échapperont à la ville si l'on combine ces deux facteurs.





Des craintes pour l'avenir, mais un budget largement accepté

Lors des discussions, les groupes parlementaires ont fait part de leurs craintes face à ce budget déficitaire mais l’ont finalement accepté à une large majorité et sans avis contraire. Comme l'an dernier, c’est le groupe PDC-JDC qui s’est montré le plus critique jeudi soir. Pour Jean-Pierre Bendit « la situation est inquiétante et la crise du coronavirus n’explique pas tout. » Selon lui, les problèmes de la villes sont structurels et non pas conjoncturels. S’il estime que « tous les voyants sont au rouge, » il a aussi admis que trouver des solutions d’urgence pour améliorer les finances de la ville n’était pas chose aisée. Il a également rappelé que son groupe restera attentif en vue de l’élaboration du prochain budget.

Le PLR et le PCSI ont de leur côté souligné l’importance de bien prioriser les investissements, sans pour autant tout arrêter. Un point de vue partagé par le groupe PS-Les Verts. Gilles Coullery a tenu à rappeler qu’il était préférable d’envisager « toutes les solutions avant de penser à augmenter la quotité d’impôts. » Enfin l'UDC n'a pas pu donner son avis, son unique représentant, Claude Gerber, était absent jeudi soir.





Le sentier de l’Oiselier ne sera pas fermé à la circulation

Autre sujet de discussion jeudi soir, une motion du groupe PS-Les Verts. Le texte demandait la fermeture à la circulation de deux tronçons vers l’Oiselier. Après discussions, le Conseil de ville a décidé de suivre l’avis du Conseil municipal et de ne fermer l’accès aux véhicules que sur le Chemin de l’Oiselier. La circulation sur le chemin en lisière de forêt qui mène au Banné restera autorisée en dehors de la tranche 22h-6h.





Une résolution interpartis pour soutenir les restaurateurs bruntrutains

Le Conseil de ville a également accepté une résolution interpartis jeudi soir. Le texte déposé par le groupe PS-Les Verts propose une alternative au traditionnel souper du Conseil de ville de fin d’année qui a été annulé. Chaque élu s’engage à acheter un repas dans l’un des restaurants de la ville en guise de soutien. Tous les groupes ont approuvé la démarche, seul le PLR a regrétté la manière dont a été lancée l'idée. Le groupe aurait préféré une discussion commune pour arriver à des solutions plus abouties.





Pierre Parietti démissionne après 28 années au sein du législatif

Enfin, cette séance du Conseil de ville aura été la dernière de Pierre Parietti. L'élu PLR a annoncé sa démission, qui prendra effet à la fin du mois. Cela faisait 28 ans qu’il siégeait au sein du législatif bruntrutain. Il sera remplacé par Philippe Pieggay. David Nicoulin devient quant à lui suppléant. /tna