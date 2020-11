Un prix artistique sous le signe du Covid-19

Sensible aux difficultés auxquelles les artistes sont confrontés en raison de la pandémie de Covid-19, la Fondation Anne et Robert Bloch pour la promotion culturelle dans le Jura (FARB) a décidé d’accorder une contribution particulière sous forme de prix unique pour remplacer son habituel prix lié à La Sarrazine en Provence, où le séjour d’artiste n’est pas possible en l’état actuel.

Elle a porté son choix sur le jeune musicien Gaspar Narby, né à Porrentruy en 1996. Établi depuis quelques années à Londres pour parfaire et pratiquer son art de la composition musicale, Gaspar Narby, après s’être engagé dans la musique électronique, entend mener à bien des recherches axées sur un retour aux sources instrumentales, « sans artifice ni ordinateur », dans la perspective de produire un premier album. C’est pour ce projet que la FARB lui accorde un soutien exceptionnel de 10’000 francs. /comm-cka