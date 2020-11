Nouveau réseau équestre en Ajoie

Un nouveau parcours équestre voit le jour en Ajoie. Le réseau Ajoie-Est s’étend sur les communes d’Alle, Porrentruy, Damphreux, Vendlincourt, Lugnez, Beurnevésin, Bonfol, Coeuve, La Baroche et Cornol. Cela représente plus de 240km de pistes équestres aménagées et balisées. La carte est disponible depuis ce jeudi, annonce l’association Marguerite. L’inauguration se tiendra le 27 juin prochain mais le parcours est déjà ouvert aux cavaliers.

Ce réseau s’intègre dans une démarche de promotion du cheval, de la randonnée équestre et de la mise en valeur de l’agritourisme dans le Jura et le Jura bernois. Plus de 1’000km de pistes équestres verront le jour à l’horizon 2022. /comm-mmi