Ouverture nocturne des magasins jurassiens

Les magasins jurassiens pourront ouvrir plus tard que prévu les 26 et 27 novembre. Le Gouvernement jurassien autorise une ouverture nocturne, jusqu’à 21h, à l’occasion du Black Friday. L’exécutif cantonal l'annonce ce vendredi et répond ainsi à une demande de l’Association du commerce jurassien. « La commune qui choisirait d’autoriser des nocturnes en novembre devrait renoncer à une nocturne entre le 14 et le 23 décembre », précise le Gouvernement, pour « que la situation des employés de la branche ne soit pas péjorée ». /comm-mmi