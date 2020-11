La conquête du droit de vote des femmes en Suisse

Cent vingt ans et 90 votations communales, cantonales et fédérales ! Il a fallu tout ce temps pour que les femmes obtiennent le droit de vote en Suisse. La Neuchâteloise Brigitte Studer, professeure émérite à l’Université de Berne, publie un ouvrage sur cette lutte de plus d’un siècle. Ce livre sort vendredi 27 novembre à quelque mois des 50 ans du suffrage universel féminin en Suisse, obtenu le 7 février 1971. L'ouvrage s’intéresse non seulement au droit de vote des femmes, mais à la démocratie en général et à l’exclusion de certaines catégories de cette démocratie.