Jeune maçon à l'honneur

Il s’appelle Jonah Rieder, il a 19 ans, vient de Crémines et s’est classé samedi quatrième aux championnats suisses des maçons. Le jeune homme, qui est employé par une entreprise de construction à Moutier, a échoué à un petit point du podium après 29 heures d’épreuve entre mercredi et samedi. Une belle expérience pour le seul Romand qualifié pour les finales de ces SwissSkills qui ont eu lieu à Effretikon (ZH), et surtout pour le plus jeune candidat en lice.







Multiples compétences requises



Jonah Rieder a eu pour tâche de bâtir un objet représentant l'Université de Zürich, ceci avec plus de 700 briques mises à disposition. Compréhension du plan, technique, concentration et précision sont autant d'éléments qu'il a dû maîtriser pour mener à bien sa mission. C'est ce qu'il explique quand on lui demande les qualités nécessaires à ce genre de concours :