Un support pour smartphone 100% jurassien

Deux étudiants jurassiens ont créé et commercialisé un produit de A à Z. Joffrey Schrago et Sébastien Gfeller ont imaginé et réalisé un porte-téléphone en bois dans le cadre des juniors entreprises à l’école de commerce de Delémont et de cours de pratique intégrée. Concrètement, leur support permet, par exemple, de regarder une vidéo ou de lire une recette sur un smartphone sans avoir à tenir l’appareil.