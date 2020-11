A l’ombre du Château, l'un des plus beaux hôtels de Suisse

Une distinction très appréciée

L'aspect historique du manoir a séduit Patrimoine suisse. La vue sur le Château de Porrentruy depuis la suite, mais aussi depuis le jardin, a sans nul doute été une plus-value. Méryl Boulanger se dit « honorée » de voir son gîte figurer parmi le guide des plus beaux hôtels de Suisse. Une distinction qu’elle apprécie d’autant plus aujourd’hui, alors que la pandémie de coronavirus freine le secteur du tourisme. « Il y a peu de réservation cet automne, puisque les restaurants et les musées sont fermés. L’annulation de nombreux événements nous dessert également », admet Méryl Boulanger. Elle ajoute cependant que son établissement a été bien fréquenté cet été. /cto