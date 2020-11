L’Espace-Jeunes en mode hip-hop

En décembre, c’est le mois du hip-hop à l’Espace-Jeunes à Delémont. L’institution a mis sur pied un programme riche et varié afin de faire découvrir gratuitement différentes disciplines aux jeunes delémontains âgés de 12 à 18 ans. L’événement débutera le 2 décembre par un atelier d’écriture rap suivi d’un enregistrement en studio, quelques jours plus tard. D’autres activités seront proposées, comme la pratique du breakdance, du beatmaking, du scratch ou encore l’apprentissage du graffiti. A travers cet événement, les organisateurs aspirent à « renforcer la cohésion sociale grâce à une médiation culturelle gratuite » tout en stimulant la créativité des jeunes. En parallèle, l’Espace-Jeune organisera quatre concours via ses réseaux sociaux.

En raison de la crise sanitaire, les ateliers seront limités à quatre personnes et le port du masque sera obligatoire dans les locaux de l’institution. Les inscriptions peuvent être réalisées par mail ou par téléphone au 032 4721 92 57. /comm-nmy