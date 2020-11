La maison de vos rêves se trouve peut-être dans le Jura, mais où ?

À votre avis, où est-ce qu’il est le plus facile de trouver un logement ? On imagine volontiers que les villes ont un peu moins d’appartements vides. C’est vrai pour Delémont, mais Porrentruy regorge d’habitations non occupés. Avec 4,5% de logements vacants, le chef-lieu ajoulot pointe dans le top 10 cantonal.

Les villages les plus « remplis » du canton ne sont pas forcément ceux qu’on attend. Vous risquez d’avoir du mal à vous loger à Courchapoix, Movelier ou dans le Val Terbi. Dans ces communes, le taux de logement vacants oscille entre 0,5% et 0,8%. Avec Muriaux, la Baroche, et Fontenais, ce sont les villages du canton les moins disponibles pour ceux qui veulent se loger.