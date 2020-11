2020, une bonne année pour les vendeurs de télés

« C’est très difficile dans la branche… Beaucoup se sont habitués à commander leur télévision sur Internet ou chez les grandes enseignes... Depuis un certain nombre d’années, on a beaucoup de doutes, d’incertitudes. On se demande si on sera encore là d’ici deux ou trois ans », annonce Steve Widmer, vendeur de télévisions à Courrendlin. Si le métier perdait chaque année un peu son identité, il peinait à trouver de nouvelles pistes pour continuer à exister. De nombreuses boutiques ont d’ailleurs dû fermer. Mais le coronavirus pourrait aider ceux qui ont subsisté.

Les pistes que la pandémie a données ? Il faut se diriger davantage vers le service. Après le semi-confinement, ceux qui ont attendu la réouverture des petits commerces pour renouveler leur coin télé se sont davantage lâchés sur les prix. « Mes clients voulaient vraiment de la qualité, jusqu’aux écrans de trois mètres de large, des petits cinémas à la maison. Et puis ils font aussi plus attention à l’audio. Ils veulent se faire plaisir. Passant la journée devant des ordinateurs, tablettes et smartphones, ils souhaitent retrouver au salon un écran différent, de qualité. Clairement, les gens ont envie de se faire plaisir cette année », dit Steve Widmer.

Le vendeur d’audio-visuel s’éloigne ainsi toujours plus de la vente pure, mais il propose des solutions adaptées aux clients. L’installation représente ainsi désormais plus de la moitié des activités de son magasin. Et un nouveau marché, plein d’espoir selon différents vendeurs de la région, y a participé, encore en lien avec le Covid-19 : l’installation de systèmes de visio-conférences. Le télétravail l’a largement popularisé.