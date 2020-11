Courchapoix-Courchavon, destins croisés

Si vous cherchez un appartement, il sera plus facile de trouver la perle rare à Courchavon qu’à Courchapoix. Au 1er juin de cette année, la commune de Terre Sainte affichait le taux de logements vacants le plus faible du canton avec 0,5%, à égalité avec sa voisine de Val Terbi. A l’inverse, c’est à Courchavon que ce taux est le plus élevé avec 6,6% des logements qui sont libres, devant Rossemaison et Les Breuleux. Ces chiffres proviennent du mémento statistique du canton du Jura publié lundi. Le maire de Courchapoix, Louis-Joseph Fleury, explique ce chiffre par la proximité de son village avec Delémont. Selon lui, la forte occupation des habitations de la commune ne pose pas de problème dans l’immédiat : « Plusieurs projets sont en cours », d’après le maire de Courchapoix.