De nouveaux chiffres mettent en lumière les assurances sociales

Ils étaient plus de 2'400 à bénéficier de l’aide sociale en 2018. Ces chiffres figurent dans le dernier mémento statistique du canton du Jura paru lundi. Ils sont en hausse constante depuis plusieurs années.

Le besoin d’aide sociale touche légèrement plus les hommes que les femmes, et en moyenne 3,3% de la population a besoin de ce filet, contre 2,8% trois ans plus tôt.

Mais s’il est une assurance qui nous concerne tous, c’est l’AVS. La population vieillit, ce qui se ressent dans les chiffres. L’année dernière, plus de 17’000 personnes ont touché une rente dans le canton. C’est presque un millier de bénéficiaires supplémentaires en trois ans. Le montant des rentes suit ce mouvement. En 2019, les assurés ont reçu 31,2 millions de francs, contre 29,4 en 2016. /vja