La redéfinition du viol au cœur des revendications féministes

« Des emprises psychologiques difficiles à établir devant les tribunaux »

La difficulté vient aussi d’une vision éculée du viol, souvent loin de la réalité. La jeune femme qui se fait agresser tard le soir dans une ruelle sombre en rentrant chez elle, « c’est très rare » selon les militantes et les juristes. « Ce sont souvent des contextes où l’auteur exerce une certaine emprise psychologique. On a beaucoup de cas de viols au sein d’un couple où le mari menace son épouse de partir avec ses enfants ou de la laisser sans situation financière, ou entre une employée et son employeur. Toute cette emprise, elle est très difficile à prouver devant les tribunaux », éclaire Me Lang. Nombre de ses consœurs et confrères peinent donc à obtenir des condamnations fermes pour des faits qu’ils estiment pourtant très graves. En Suisse, le viol est passible d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans et la contrainte sexuelle de la peine pécuniaire à 10 ans de prison. Mouvements féministes et une partie du corps juridique espèrent d’ailleurs l’élargissement de la notion de viol, comme elle est par exemple définie en France où elle englobe tout acte de pénétration. Dans le droit suisse actuel, le viol se restreint à la pénétration vaginale d’une femme par un homme, le reste tombant sous le coup de la « contrainte sexuelle ». /jpi