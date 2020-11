Réouverture des restaurants le 10 décembre dans le Jura

Les bars et les discothèques ne sont pas concernés par cette décision. Le Gouvernement jurassien s'exprimera plus en détail vendredi lors d'une conférence de presse sur l'évolution du dispositif cantonal et les nouvelles mesures de soutien.

Cette annonce doit permettre à la branche de se préparer à la réouverture et à la population de planifier au mieux et dans le respect des mesures sanitaires ses futures sorties dans les établissements, ajoute le communiqué de presse.

La réouverture se déroulera dans un strict cadre sanitaire. Il sera obligatoire de consommer assis et de fournir ses coordonnées pour le traçage. Il ne pourra y avoir que quatre personnes au maximum par table. Par ailleurs, les établissements devront rester fermés entre 23h00 et 06h00 du matin. La distance physique, le lavage des mains et le port du masque resteront de rigueur lorsque les clients ne sont pas assis.

Un suivi cantonal sera assuré pour connaître les éventuels effets de la réouverture sur la pandémie. La décision pourra ainsi être révoquée si la situation sanitaire l'exige, précise le communiqué. /ATS-alr