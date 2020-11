Un nouvel architecte communal à Delémont

La ville de Delémont a choisi son nouvel architecte communal. Les autorités ont annoncé mercredi que le Conseil communal avait décidé de nommer Olivier Eschmann à ce poste. Ce dernier occupera également la fonction de chef de la section bâtiments et environnement du service UETP de la Municipalité. Il remplacera Pascal Mazzarini qui a été récemment désigné chef du Service de la Cohésion sociale, de la jeunesse et du logement. Olivier Eschmann est engagé depuis plusieurs années au sein de Service des infrastructures du canton du Jura en tant qu’architecte HES et responsable du secteur projet et constructions.

Le nouvel architecte communal prendra ses fonctions au sein du service UETP dès le 1er février. /comm-alr