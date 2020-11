Un projet pour assurer la sécurité en eau potable de Develier

Les escargots pourraient bien ne plus jamais être à sec. Les habitants de Develier sont appelés aux urnes le 13 décembre. Ils doivent se prononcer sur une demande de crédit de 1'600'000 francs pour la réalisation du projet d’interconnexion des réseaux d’eau de Develier et Delémont, via les Viviers. Une nouvelle conduite d’eau sera posée, ce qui nécessitera aussi la construction d’une nouvelle station d’accélération et l’extension d’installations déjà existantes à des fins d’optimisation.







Une solution pour remédier aux pénuries et aux pollutions

Ce projet doit permettre de garantir l’alimentation en cas de pénuries ou de pollutions des deux seules sources dont dispose actuellement la commune. « Actuellement, il y a des restrictions d’eau à chaque sécheresse à Develier. De plus, nous remarquons depuis une dizaine d’années une nette baisse du débit des sources de La Combatte et de La Tuf », explique Daniel Rohrbach, le conseiller communal en charge du dossier. La loi cantonale sur la gestion des eaux (LGEaux) précise d’ailleurs que les communes doivent disposer de ressources en eau permettant d’alimenter la population en eau potable de qualité irréprochable et en quantité suffisante. Les autorités ont choisi la variante proposée, avec une commune partenaire, pour une optimisation des coûts.