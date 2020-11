Black Friday : un peu d’espoir pour les commerces de proximité ?

Plusieurs commerces font leur Black Friday. En cette année particulière, de nombreuses boutiques de la région participent à l’opération venue des Etats-Unis. Elles proposent des réductions ce vendredi, parfois pendant plusieurs jours. Si le Black Friday a souvent été critiqué parce qu’il dessert les petits commerces au profit des grandes marques, en cette année minée par le coronavirus, l’événement apparaît presque comme une étape clef pour redynamiser les magasins de proximité.

A Bassecourt, Claude Cattin de la librairie du même nom remarque un peu plus de monde dans sa boutique depuis vendredi matin : « Il y a une demande. On doit être dans la course, d’autant plus cette année où c’est un peu difficile pour tout le monde. » Le Black Friday permet en effet aux commerçants d’espérer écouler un peu de stock : « C’est surtout ça, parce que quand on fait de grosses réductions, c’est difficile de se faire une marge », explique Nicolas Willemin, gérant de Willemin Mode à Bassecourt, qui propose une semaine entière de réductions. Claude Cattin partage son avis : « Ca nous permet de faire de la place avant le réassort de Noël. On vend les jeux et les cartes de vœux à perte… mais quand les clients viennent faire leur shopping du Black Friday, ils en profitent parfois pour s’offrir d’autres produits non soldés, et c’est là qu’on peut espérer faire un peu de bénéfices. »

Pour booster les ventes, quelques magasins de la région resteront exceptionnellement ouverts jusqu’à 21 heures ce vendredi. /cto