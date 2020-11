« Pour nous les gérants de bar, l’avenir est flou »

Pour Afrim Ramnabaja, tout est trop flou, le Gouvernement ne donne pas assez de précisions. Il déplore le fait qu’il n’y ait pas de prévisions sur le long terme, pas de date butoir : « On ne sait pas comment on peut s’organiser. On a des stocks qu’on va sans doute devoir jeter parce que les produits seront périmés. On ne sait pas comment faire avec notre personnel, doit-on résilier leur contrat ou non… ce n’est pas clair du tout. »

Afrim Ramnabaja tente de rassurer ses employés, de gérer les stocks, et de ne pas trop désespérer : « La période hivernale, c’est celle qui nous rapporte le plus, en général. On va perdre énormément d’argent cette année. » Une employée, à ses côtés, ajoute, l’air inquiet : « Et le pire, c’est qu’on est tous dans la même galère. » Les tenanciers de bars attendent plus de précisions, à défaut d’attendre une reprise d'activité, qui semble encore lointaine. /cto