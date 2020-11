Un Conseil à majorité féminine pour la CEC

Une majorité féminine inédite. La Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura (CEC) tenait son assemblée jeudi soir. Les membres ont notamment élu deux nouvelles personnes au Conseil de l’entité religieuse. Parmi les cinq candidats, Carole Pelletier et Pierre Frund ont été choisis. Ils rejoindront, dès l’année prochaine, la présidente Corinne Berret, Florianne Chavanne, et Baptiste Allimann. Ainsi, pour la première fois, le Conseil devient majoritairement féminin.

L’assemblée de la CEC a également validé la nouvelle Ordonnance qui règle la prise en charge financière du logement des prêtres en activité, et accepté le budget 2021, qui table sur un déficit de plus de 200'000 francs. /comm-nbe