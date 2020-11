Le feu frappe la Halle polyvalente de Coeuve

La Halle polyvalente de Coeuve a été le théâtre d’un incendie vendredi soir. L’alarme a été donnée peu après 22h30 dans le village ajoulot. Le feu s’est déclaré sur la partie qui abrite la scène, soit à l’arrière de l’édifice. Une trentaine de pompiers du SIS Vendline ainsi que du Centre de renfort de Porrentruy ont été mobilisés. Six véhicules ont été envoyés sur place et la police s’est également rendue sur les lieux. Les pompiers ont pu maîtriser les flammes et éviter la propagation du feu à l’ensemble du bâtiment. Le chef d’intervention du SIS Vendline, Alexis Corbat, décrit l’action menée par ses hommes :