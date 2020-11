Encore de beaux jours pour les bancomats dans le Jura

Les bancomats installés dans le Jura ne sont pas forcément en danger. Une étude du groupe financier SIX a indiqué dernièrement que les retraits aux distributeurs à billets allaient diminuer de 20 à 25% cette année. Les experts qui ont réalisé ce travail estiment que le nombre de bancomats pourrait baisser jusqu’à 40% dans les cinq prochaines années en Suisse. Dans le Jura, l’attrait pour ces appareils est encore bien réel. La Banque Cantonale du Jura et la Raiffeisen sont unanimes : dans notre région, ces appareils représentent un service de proximité apprécié. Et ils restent des outils de marketing importants. Les deux établissements implantés dans notre canton affirment que leur volonté, c’est de maintenir leur offre ces prochains temps.

Les deux banques ont constaté une augmentation des retraits aux bancomats en 2018 et l’an dernier. La Raiffeisen l’explique par la fermeture des guichets à Glovelier, Develier et Courfaivre, mais le maintien des distributeurs dans ces villages. Le président de la fédération jurassienne des banques Raiffeisen, Didier Nicoulin, souligne toutefois que le digital se développe à grande vitesse et que le coronavirus n’a fait que confirmer cette tendance. Un constat partagé par la BCJ. Les banques Raiffeisen ont d’ailleurs constaté que le nombre de transactions avait diminué en moyenne dans la région de Delémont à cause de la pandémie mais que les montants retirés avaient augmenté. /mle