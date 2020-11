Le canton du Jura dit deux fois « oui »

Un double « oui » est sorti des urnes ce dimanche dans le canton du Jura lors des votations fédérales. Les Jurassiens ont adopté l’initiative pour des entreprises responsables à 68,69%, soit 14'823 voix contre 6’757. Le « oui » est moins net concernant l’initiative sur l’interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre qui a été acceptée à 55,01%, soit 11'722 suffrages contre 9’585. La participation se situe à 40,61% pour les deux objets.

Dans le détail, le texte sur les entreprises responsables a recueilli 72,71% d’avis favorables dans les Franches-Montagnes, 71,44% dans le district de Delémont et 62,87% dans celui de Porrentruy. Seules deux communes ont dit « non » : Ederswiler et Lugnez.

L’initiative sur l’interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre a été acceptée à 68,80% dans les Franches-Montagnes et à 57,38% dans le district de Delémont. Le district de Porrentruy a rejeté le texte à 51,11%. /fco