Moutier se dote d’un nouveau règlement concernant les élections et les votations aux urnes. Le texte a été adopté à 86,65% ce dimanche en votation populaire, soit par 1'421 « oui » contre 219 « non ». Il a été rédigé sur la base du règlement-type édite par le canton de Berne et intègre plusieurs modifications de la loi supérieure. Le texte ne concerne pas la votation du 28 mars 2021 sur l’appartenance cantonale de Moutier qui est régie par des dispositions particulières. /fco