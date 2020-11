Caritas tire la sonnette d’alarme

La pauvreté : un effet de la crise du coronavirus peu visible et peu thématisé. Caritas a démontré ce lundi à Berne, expériences de terrain à l’appui, que la précarité explose en Suisse. Et le Jura n’est pas épargné.

A titre d’exemple, les RHT qui amputent le revenu de 20% ne suffisent plus aux personnes qui peinent déjà ordinairement à joindre les deux bouts. Caritas tire donc la sonnette d’alarme. L’institution exige une compensation à 100% des RHT pour les bas salaires et une contribution spéciale sur le modèle des prestations complémentaires pour les personnes précarisées. L’objectif est d’éviter de voir l’aide sociale exploser dans quelques mois. Pour le président de Caritas Jura, Jean-Noël Maillard, la crise sanitaire fait basculer de plus en plus de personnes dans la précarité :