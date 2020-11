Novembre à peine achevé, nombreux sont les Jurassiens qui ont déjà décoré leur sapin et illuminé leur maison. D’ordinaire, les préparatifs commencent un peu plus tard. Les commerces de la région que nous avons consultés confirment tous que les ventes de sapins, décorations et illuminations sont déjà très bonnes. « On n’a jamais vendu autant aussi tôt », nous a même confié une enseigne présente à Delémont. Le commentaire de Léonie Adrover sur cette ferveur précoce. /lad