Aux Enfers, on apprécie les ténèbres

Les Enfers sont-ils voués à rester dans l’obscurité ? Ce n’est pas une question philosophique, mais bien un point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée communale de la localité franc-montagnarde. Il y a bientôt un an, démarrait une phase test d’extinction de l’éclairage public, qui est toujours en cours. Elle concerne 20 à 30 lampadaires, qui sont éteints entre 0h30 et 5h30. L’essai semble avoir convaincu les habitants de ce village, qui a souvent voté vert.

Les citoyens louent la mesure et souhaitent la voir perdurer, principalement pour des questions environnementales. Marion Brahier, une habitante, s’émerveille de voir à nouveau les étoiles : l’extinction limite en effet la pollution lumineuse, de quoi aussi faire revenir les animaux sauvages plus près des maisons. Mais le goupil n’effraie pas la propriétaire de poules : « de toute façon, on les enferme la nuit », argumente-t-elle.





Craintes sécuritaires vite dissipées

La doyenne du village, Yvonne Péquignot, partage son avis, elle qui y vit depuis plus de 65 ans et l’a connu sans éclairage public. Elle ne craint pas pour sa sécurité. Comme elle l’affirme avec humeur : « il n’y a pas de brigands aux Enfers…et pas de loups non plus ! »

La conseillère communale en charge du dossier, Marlyse Oberli, précise toutefois que quelques réserves ont été émises au début de la phase test : des craintes pour la sécurité des piétons, et la peur d’une hausse des cambriolages. Mais, selon la conseillère, aucun incident n’est à déplorer, et les réticences des citoyens se sont éteintes à mesure que leurs rétines se sont habituées à l’obscurité.

Les ayants droit se prononceront définitivement lundi. S’ils disent oui, les Enfers deviendra la première commune taignonne à couper son éclairage public. Cette mesure pourrait même être étendue à la route principale, pour l’instant encore illuminée. /nbe