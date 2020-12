Christophe Meyer direction « 2222 »

À vélo et en chansons sur des routes vers l’avenir. Christophe Meyer sort samedi son nouveau roman 2222. Une jeune musicienne et un homme se rencontrent dans un bar et décident, sous forme de défi, de partir en tournée autour du monde à bicyclette.

Un livre écrit en mode carnet de voyage à quatre mains entre les protagonistes qui s’aventurent sur la route du succès sur fond de désastre écologique. Christophe Meyer était en direct mardi matin dans La Matinale pour nous présenter cet ouvrage qui nous mène en direction d’un avenir plutôt sombre.