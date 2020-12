Les chiffres de la criminalité en novembre dans le Jura

Campagne de prévention contre le « grooming »

Les polices suisses et la prévention suisse de la criminalité (PSC) avertissent la population face au risque de « grooming », également appelé pédopiégeage. Il s’agit d’un moyen utilisé par un délinquant sexuel majeur afin d’entrer en contact, via les réseaux sociaux, avec une personne mineure. La vigilance des parents est primordiale face à l’activité de leur enfant sur les plateformes digitales, et ils peuvent notamment :