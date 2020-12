Sorti(e) de boîte – Delirium Ludens

Ça joue ou bien ?

Comment décrire et vendre un jeu de société sans pouvoir le tester ? C’est l’un des principaux défis des ludicaires, les vendeurs de jeux. Beat Stämpfli exerce ce métier chez Delirium Ludens depuis plus de 15 ans, avec en prime la difficulté de satisfaire Romands et Suisses allemands. Mais selon lui, les tendances ne sont pas vraiment différentes d’un côté ou de l’autre du Röstigraben, même si la France et l’Allemagne influencent parfois les modes. Au milieu des 20'000 boîtes présentes dans le magasin, Beat Stämpfli détaille comment il sélectionne les jeux :