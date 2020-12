Deux membres du Club philatélique de Delémont et environs se distinguent sur la scène nationale. Peter Meier et Bernard Lachat ont décroché une distinction « or » lors d’un concours qui s’est tenu en novembre dans le cadre des 175 ans de la Colombe de Bâle. Ils ont respectivement été distingués dans la catégorie littérature et histoire postale depuis 1901. Le jury a dû départager près d’une centaine de collections de timbres différentes. /comm-alr