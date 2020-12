Haute-Sorne veut aller de l’avant

Faire fi des bisbilles relationnelles pour faire avancer les intérêts des citoyens : c’est le leitmotiv des acteurs concernés par l’enquête qui a visé une ancienne conseillère communale à Haute-Sorne. Si le sujet reste sensible et qu’il laisse d’indélébiles traces, l’heure est venue de tourner la page pour le bien de la commune fusionnée. Récemment, le rapport de cette enquête a été transmis aux conseillers généraux. S’il ne fait pas l’unanimité, il a le mérite de mettre tout le monde d’accord sur la suite à donner à ce dossier : aucune ! Le maire Jean-Bernard Vallat, l’ex-conseillère communale visée par l’enquête et le groupe Haute-Sorne Avenir qui a questionné sur l’utilité du rapport veulent « aller de l’avant » pour le bien de la commune, « faire avancer » les projets plutôt que perdre du temps avec ce dossier qui prend la poussière.





Quelle utilité pour ce rapport ?

Cette semaine, le groupe Haute-Sorne Avenir a indiqué son scepticisme quant à l’utilité de ce rapport. « Apprenant que cela aura coûté environ 40'000 francs, nous pensons que cette somme aurait pu être investie dans des projets d’intérêt commun », selon la formation, qui soutient son avis par le fait que la personne visée par l’enquête a démissionné il y a deux ans. Pourtant, le Conseil communal a souhaité que ce projet aille jusqu’au bout : « Quand on commence un travail, on aime bien qu'il soit fini », indique le maire Jean-Bernard Vallat, soulignant que ce rapport pourrait aider dans des situations futures et qu’il a fait la lumière sur certains aspects du dossier.