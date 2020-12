Le groupe valaisan Mengis rachète le biennois Gassmann

Le groupe Gassmann est vendu au groupe Mengis. Le passage de propriété interviendra au 1er janvier 2021. Les deux parties ont convenu de ne pas dévoiler le prix de la transaction, a précisé le groupe Gassmann dans un communiqué. Le nouveau propriétaire, Fredy Bayard, est l'ancien patron du groupe de mode éponyme.

A la tête de l'entreprise familiale depuis 1992, Marc Gassmman a assuré vendredi qu'en dépit de la conjoncture économique difficile, la situation du groupe biennois était saine. Agé aujourd'hui de plus de 70 ans, l'éditeur a expliqué avoir cherché la meilleure solution pour assurer la pérennité de son entreprise.

Marc Gassmann a décidé de vendre le groupe après avoir constaté qu'il ne pouvait pas transmettre le flambeau au sein de la famille. Parmi tous les repreneurs potentiels, il a estimé que l'entrepreneur Fredy Byard était celui qui répondait le mieux à ses attentes. Il a qualifié la cession de son entreprise à ce repreneur de véritable aubaine, selon un communiqué.

Le Groupe Gassmann compte quelque 240 collaborateurs. Dans le secteur des médias, en plus du « Bieler Tagblatt », du « Journal du Jura » et de « Terre & Nature », il est également propriétaire de l’imprimerie Gassmann Courvoisier et de la radio locale « Canal 3 ». Il possède en outre la moitié du capital de la télévision locale « TeleBielingue », qu’il détient avec Mario Cortesi. /ATS