Ski dans le Jura : « Pas de soucis majeurs »

La question de la pratique du ski est sur toutes les lèvres en Suisse. Le Conseil fédéral a indiqué ce vendredi que les domaines skiables ne pourront ouvrir qu'avec une autorisation cantonale à partir du 22 décembre, si la situation épidémiologique le permet. Dans le Jura, le ministre de la Santé Jacques Gerber indique qu’il ne voit « pas de soucis majeurs. Les règles sanitaires imposées devraient pouvoir être facilement respectées dans les domaines jurassiens ». Si elles ont la possibilité d’ouvrir, les stations des Breuleux et des Genevez devront toutefois présenter un plan sanitaire et le suivre à la lettre pour obtenir le feu vert du canton. Le masque sera notamment obligatoire sur toutes les remontées et dans les files d'attente. La distance devra aussi être respectée.

Au sujet des magasins, le Conseil fédéral a décidé un serrage de vis. Le nombre de mètres carrés par client passera de 4 à 10 dès mercredi prochain pour les grandes échoppes. Jacques Gerber n’imagine pas non plus de problèmes significatifs au niveau de l’affluence dans le Jura, excepté peut être durant les heures de pointe. Le nombre de clients autorisés dans les magasins devrait être affiché à l’extérieur. /rch