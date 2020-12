Deux accidents près des Cerlatez

Deux accidents se sont produits entre Saignelégier et Les Cerlatez à quatre heures d’intervalle. Dans les mêmes circonstances, mais à 12h15 et 16h50, les deux automobilistes ont perdu la maîtrise de leur véhicule. Dans une légère courbe à droite, les voitures ont glissé sur la chaussée enneigée, selon les communiqués de presse de la police cantonale jurassienne. Elles ont alors heurté une autre automobile circulant correctement en sens inverse. Dans l’incident survenu à la mi-journée, la passagère du véhicule non-fautif a été légèrement blessée et prise en charge par l’H-JU. Dans les deux cas, les voitures impliquées sont hors d’usage. /comm-ncp