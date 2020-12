L’Espace jeunes Franches-Montagnes veut sortir de ses murs

L’Espace jeunes Franches-Montagnes veut s’adresser à l’ensemble de la jeunesse taignonne. Le lieu d’accueil a ficelé au cours des deux dernières années un projet pilote d’animation itinérante pour les communes du district. Il entend ainsi faciliter l’accès aux prestations qu’il offre au Noirmont à tous les jeunes âgés entre 12 et 18 ans.

Le dossier se base sur trois axes : la prévention, l’autonomie et la socialisation. Des animateurs se rendraient ainsi ponctuellement dans chaque commune avec un bus aménagé. « L’idée est de fonctionner dans l’ensemble du district et pas seulement dans le lieu d’accueil qui existe depuis 2004 au Noirmont », explique Léna Choffat, l’une des animatrices de l’Espace jeunes Franches-Montagnes. L'équipe d'animation a, en effet, constaté une inégalité de traitement entre les jeunes francs-montagnards, du fait de l’éloignement géographique de certains et des difficultés rencontrées pour faire le trajet jusqu’au lieu d’accueil.