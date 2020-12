« Le bénévolat, c’est un ciment de société »

Or, la société moderne impose de plus en plus de défis au monde du bénévolat. Les charges administratives et légales, par exemple, sont parfois très lourdes et peuvent dissuader certaines personnes de s'engager. Ainsi, plusieurs organisations, telles que la Croix Rouge ou encore Bénévolat Romandie, se sont associées pour publier un manifeste en faveur de la promotion nationale de l’engagement bénévole. Le texte a été déposé au Parlement fédéral le 17 novembre dernier et devrait permettre d'obtenir plus de reconnaissance et de soutien pour le monde bénévole, selon Noémie Merçay, coordinatrice de Bénévolat Jura