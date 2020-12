La Route des crèches résiste au coronavirus

C’est un des rares événements maintenus dans la région en cette fin d’année. La Route des crèches vit une nouvelle édition à Bassecourt. Elle commence ce dimanche 6 décembre et s’étendra jusqu’au 6 janvier. Ce sont 57 crèches en tout genre qui ornent les propriétés ou les vitrines du village pour le plus grand bonheur des amateurs de la période de l’Avent. Beaucoup de particuliers ont manifesté leur intérêt en cette année si spéciale, des sociétés s’y sont mises également, comme le Carnaval du Jura, par exemple, qui a dû renoncer à construire des chars et qui a fait valoir son savoir-faire en créant une crèche. Beaucoup de créativité, d’ailleurs, parfois même un peu de folie, à retrouver dans les rues de Bassecourt. Les différentes couleurs, les formes variés, les couleurs et les notes musicales permettent au visiteur de voyager un peu… même en cette période. /mle