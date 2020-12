Saint-Nicolas et le Père Fouettard respectent les gestes barrières

Le coronavirus a causé un peu de souci au Saint Nicolas et au Père Fouettard en cette année 2020. D’habitude, ils rencontrent des milliers d’enfants dans les écoles, dans les salles des fêtes ou sous des tentes dressées au milieu des villages. Mais à cause de la pandémie, pas moyen d’organiser de gros rassemblements. Qu’à cela ne tienne, le Saint-Nicolas et le Père Fouettard ont trouvé une solution : à Coeuve, on les a invités vendredi à se déplacer en calèche et à déposer des petits présents aux enfants devant leurs maisons. Caroline Toussaint a eu la chance de les rencontrer vendredi soir. Elle vous raconte l’histoire du Saint-Nicolas, du Père Fouettard et de leur fidèle destrier du soir, Louise…