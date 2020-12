Bob Dylan cède sa musique à Universal Music

Il s’agit de l’une des acquisitions les plus importantes de l’histoire de la musique. Le groupe Universal Music a acheté les droits de l’intégralité du catalogue des chansons de Bob Dylan. On l’a appris lundi. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais selon le New York Times, il pourrait dépasser les 267 millions de francs. Les précisions d’Alexandre Rossé, en musique :