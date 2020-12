Bénévoles recherchés pour une action de Noël

Les mesures de distanciation sociale n’auront pas raison de l’esprit de solidarité à Noël. La Ville de Delémont lance un appel aux bénévoles pour le projet « Une attention pour Noël » organisé par Cantou-Terre d’accueil Delémont. Le projet a pour but de confectionner notamment des sacs en tissu et des pâtisseries. Ces présents seront ensuite distribués dans des chaussures déposées devant les portes de maisons et d’immeubles delémontains le 24 décembre jusqu’à 16h.

Le Conseil communal de la ville soutient ce projet via une participation et une aide logistique. Les bénévoles intéressés peuvent s’annoncer à la Chancellerie communale au 032 421 92 19. /comm-gtr